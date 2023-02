Elezioni, grandi manovre Tosoni va con Paccapelo

A qualche mese dalla presa di distanza dalla Lega, di cui non ha condiviso decisioni "poco plurali, troppo veloci e personalistiche (il sostegno al candidato sindaco Gian Vittorio Battilà del Laboratorio Civico, ndr)" Mauro Tosoni sta collaborando con Civici Marche (forza di maggioranza in Regione) e sarà della partita alle elezioni elpidiensi al fianco di Livia Paccapelo, coordinatrice della lista Pse al Centro–Udc "che 5 anni fa fu fondamentale per la vittoria del sindaco Nazareno Franchellucci, ma che da un paio di anni ha preso le distanze da quell’esperienza, uscendo dalla maggioranza". Dal mix Paccapelo - Tosoni nasce una lista civico partitica "fatta dalla gente e per la gente, dove i partiti sono un valore aggiunto e non impongono scelte a favore di taluni e a discapito di altri, e sposta l’asse su posizioni più vicine al centrodestra, sostenendo convintamente il progetto politico amministrativo che fa capo a Massimiliano Ciarpella. Giovane, esperto in politica, professionista affermato, umile, legato alla città in cui vive e dove si è messo a disposizione come consigliere d’opposizione (col Pdl), sa fare sintesi e aggregare le visioni di quanti aderiscono al progetto. Per noi, è l’uomo giusto per guidare la città nel prossimo decennio e siamo pronti a sostenerlo".

Ottenuto il nulla osta dai vertici regionali Udc, Paccapelo e Tosoni si sono messi al lavoro per comporre la lista, ma non perdono le speranze "per una auspicata unità del centrodestra con tutti i simboli, visto che esponenti storici del centrodestra sono tutti con Ciarpella. Aspettiamo che chi si è lanciato troppo frettolosamente altrove possa tornare a dialogare per approdare nell’unico progetto utile a perseguire una vittoria schiacciante su chi governa la città da 50 anni". Infine, Tosoni e Paccapelo prendono le distanze dal civismo imperante: "Si sta facendo a gara a chi è più civico. Non abbiamo nulla a che fare con questo atteggiamento lontano dalla politica: civico non vuol dire apolitico e un civismo fine a sé stesso, autoreferenziale e confinato in qualche sgabuzzino è utile ai singoli personalismi. Nel contempo, ci sentiamo autonomi, collaborativi ma non ingabbiati nei diktat delle segreterie. Perseguiamo un nuovo modo di approcciarsi alla politica". Dopo le dimissioni dell’assessore Marco Traini "a cui va la mia stima per la coerenza dimostrata", Andrea Balestrieri (FdI) sferza il sindaco Nazareno Franchellucci sulle ipotesi di rimpasto: "Dovrebbe riflettere sul nuovo scenario politico e sugli errori del Pd nel riproporre figure che rappresentano il passato. Capisco la difficoltà nel rimpiazzare Traini ma non vorrei che, su mandato del candidato sindaco del Pd, Paolo Petrini, stia provando a fare campagna acquisti chiedendo alla presidente del consiglio Milena Sebastiani eo al consigliere Sergio Ciarrocca di entrare in giunta, avendo questi comunicato la volontà di non ricandidarsi. Ma sono certo che i due non venderanno la loro dignità, calpestata in questi anni dal Pd, per un posto di ripiego utile a Petrini ad assicurarsi la loro candidatura".

Marisa Colibazzi