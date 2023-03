Elezioni, i 5 Stelle si chiamano fuori: "Ci serve più tempo"

Il bollettino elettorale informa che i 5 Stelle hanno deciso di fermarsi ai box per un pit-stop e per questo turno si dichiarano fuori dai giochi. Radio piazza invece riferisce di un incontro che c’è stato ieri tra i candidati sindaco Gian Vittorio Battilà e Massimiliano Ciarpella, forse per concordare di non farsi troppo male l’un l’altro in campagna elettorale. Un incontro agevolato dall’ex sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi (ora vicino a Civitas Civici) molto attivo sulla scena politica di Porto Sant’Elpidio. Tornando ai 5Stelle, spiegano i motivi di una decisione non facile, soprattutto per chi, come Marco Fioschini, è stato fin dall’inizio, 11 anni fa, una delle figure di riferimento del Movimento, insieme con la consigliera comunale Moira Vallati (nella foto). "Il nostro obiettivo era creare le condizioni ideali per coinvolgere i cittadini nei processi decisionali della città. Siamo convinti che per essere veri protagonisti delle scelte delle nostre città, sia necessario stimolare la partecipazione e diventare cittadini attivi". Guardando quanto fatto finora "un percorso tutto controcorrente – dicono – che, pur avendo già prodotto dei cambiamenti, necessita di una organizzazione più robusta ed efficace e, soprattutto di più tempo perché implica un cambiamento culturale". Non scompare il M5S ma si prepara a inseguire nuovi obiettivi come "intensificare l’impegno civico, accantonando momentaneamente la prima linea politica. Una decisione che per noi è una promessa. Il nostro simbolo non sarà presente alle prossime elezioni ma non faremo mai mancare il nostro appoggio ai cittadini, né la spinta ad attivarsi per il bene collettivo. Ripartiremo, accendendo il dibattito, rivolgendoci a tutti i cittadini delusi per aggregarli e rilanciare l’attivismo civico". Di attivismo civico, in realtà, in questa tornata elettorale è debordante con un proliferare di liste civiche (se ne contano, ad oggi, 13) che stanno fagocitando i partiti politici (solo 5 le liste partitiche e Italia Viva ancora non ha sciolto la riserva) quasi ridotti al ruolo di gregari.

m. c.