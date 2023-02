Elezioni, il Pd e Petrini in campo

Mentre le forze di centrodestra e dintorni stanno cinchischiando su coalizioni, accordi, candidature in uno scenario ricco di incertezze, nel centrosinistra d’un botto c’è chi decide di uscire allo scoperto. E’ il caso di Paolo Petrini, candidato sindaco indicato dal Pd che domani annuncia la sua candidatura. "Ha già creato un gruppo whatsapp in cui ha inserito mezza Porto Sant’Elpidio" il sardonico commento degli schieramenti che sono ancora impegnati a cercare le quadrature dei cerchi. In realtà, è la solita storia che si ripete: la coalizione di governo di centrosinistra non ama mettere i propri affari in piazza, lavora in silenzio ed esce allo scoperto a cose fatte. Di ciò che è successo strada facendo sono trapelate solo le fibrillazioni d’ordinanza dei civici e indiscrezioni circa contatti intercorsi tra Pd e 5 Stelle. Questi ultimi, hanno ricevuto nei giorni scorsi direttive da Roma: l’uso del simbolo è vietato se abbinato a FdI, ma anche a Fi e Lega perciò il candidato sindaco espresso dal Laboratorio Civico, Gian Vittorio Battilà non potrà annoverarlo nella sua coalizione anche se nulla toglie che possa accogliere i singoli che stanno dietro a quel simbolo. Nel tourbillon di consultazioni trasversali di questi giorni, rientra l’incontro chiesto da Battilà, forse per non lasciare niente di intentato nell’ottica di un centrodestra unito, ad Andrea Putzu (FdI).

Intanto, Azione ha dichiarato di appoggiare il progetto che ruota intorno alla figura di Massimiliano Ciarpella, le cui quotazioni come candidato sindaco sono in forte ascesa. Piace ai fuorusciti di Fi, Enzo Farina e Fausto Mangiaterra che si apprestano a costruirgli intorno una lista civica; piace all’Udc; piace a Cesare Paniccià e alla civica ‘Porto Sant’Elpidio si muove’ che ricalca esperienze già viste a Porto San Giorgio e Fermo; piace anche a FdI (nonostante continui a sbandierare come proprio candidato Andrea Balestrieri). Ciarpella piace anche a Italia Viva di Mario Andrenacci e Wais Ripa? Più che probabile. O meglio, a qualcuno di loro potrebbe piacere di più Marco Traini (attuale assessore al bilancio che i rumors insistono a dare presto dimissionario) ma se l’obiettivo finale è ostacolare Petrini, è più facile che si accodino, ob torto collo, alla grosse koalition di centrodestra. Ancora tentenna Alessandro Felicioni con la Coalizione civica che si presenta stasera, ore 21,30, La Piccola).

Marisa Colibazzi