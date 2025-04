Elezioni, manca solo la coalizione di Romanelli

Ormai, manca solo un candidato sindaco all’appello, Mirco Romanelli che dovrebbe presentare ufficialmente la propria coalizione entro questa settimana, dopodiché per i quattro aspiranti alla poltrona di primo cittadino, sarà solo tempo di proseguire un primo tour elettorale e, nel contempo, di predisporre tutta la documentazione da presentare all’ufficio elettorale entro il 26 aprile per dare il via all’ultimo mese di propaganda prima delle elezioni del 25 e 26 maggio.

Il primo a presentare la propria coalizione era stato Gionata Calcinari, con le sette liste che lo supportano: Fd’I, Lega, Noi Moderati, Azione, Centrodestra per Sem, Unione Civica e I cittadini in Comune. A seguire è stata la volta di Rossano Orsili, sostenuto da 8 liste, tutte civiche: Per Sem, Democratici per SEMpre, Insieme per Sant’Elpidio, Partecipazione Democratica, Base Popolare, Uniti per Orsili, Con Rossano Orsili sindaco, Noi per Orsili. Il candidato sindaco Enrico Piermartiri invece è sostenuto da due sole liste, entrambe civiche: Democratici e Popolari e Risorgi Sem. In tutto, una ventina di liste e circa 300 candidati consiglieri.