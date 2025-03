Elezioni, prima uscita pubblica per Orsili

La presentazione della coalizione di otto liste, che sostiene la candidatura a sindaco di Rossano Orsili è fissata per il 5 aprile e, l’assemblea pubblica al Casale Cs è la prima tappa di una campagna di ascolto e di presentazione del candidato e del suo progetto per la città. In questo one man show, Orsili parte dall’idea che ha in mente e che mette a disposizione della cittadinanza per farla conoscere, crescere raccogliendo ulteriori utili contributi e collaborazioni. Parla di turismo, di valorizzazione e di rivitalizzazione di una città, a una Pro Loco che sia centro propulsore di vari eventi (eccezion fatta per le manifestazioni storiche). Parla di manutenzioni, dei numerosi cantieri aperti col Pnrr, di edilizia scolastica, di grandi opere (area Mandozzi, bretella sul Chienti, collegamento sul Tenna), di progetti per il sociale, di un decalogo per i dipendenti nel rapportarsi con i cittadini "perché certi toni arroganti usati sui social non sono ammissibili", di comunicazione e partecipazione, di una programmazione più puntuale e frutto di una visione che ha ben chiara e che assicura di star condividendo con i suoi alleati e per la quale la collaborazione dei cittadini gioca un ruolo importante. Dice di voler restare fuori da polemiche che, inevitabili, piovono anche sulla sua candidatura e sulla sua coalizione ma un passaggio lo riserva comunque all’aspetto più politico: "Mi richiamo al modello Calcinaro che, nel primo mandato, ha messo insieme tutti, da Rifondazione e Fd’I. Questo non significa rinnegare la propria storia e valori ma a me non importa da dove veniamo, mi interessa dove vogliamo andare. Ho aggregato persone che hanno cultura di governo e sono aperte al dialogo. Oltre ai due partiti (Fi e Pd) che hanno capito l’importanza del momento si sono aggregate 6 liste civiche. La cosa importante e bella è che sto chiedendo ai cittadini cosa intendono fare per supportare e far crescere il progetto e ci sono persone che chiedono di essere messe in lista, ma non per fare numero quanto perché vogliono dare un contributo fattivo". Sul mancato accordo con Fd’I: "Dopo vari incontri, non si riusciva a parlare di programmi, non c’era visione e non si capiva a che titolo partecipava qualche persona. Per questo ho preferito andarmene". Guardando gli schieramenti dei competitor, Orsili non ha esitazioni: "Ci hanno aperto un’autostrada e mi azzardo a dire che possiamo vincere già al primo turno".

Marisa Colibazzi