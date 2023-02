Elezioni, pronta la coalizione di Battilà

Adesso premono il piede sull’acceleratore Gian Vittorio Battilà e i suoi alleati e si preparano alla presentazione ufficiale alla città, "guardando con distacco il caos, il tumulto confusionario e raffazzonato di coalizioni in cerca di una rinnovata verginità sotto le mentite spoglie del civismo" che li circonda. La coalizione di Battilà sostiene di poterlo fare in virtù "di una compattezza, di una sinergia e una condivisione di intenti che ci porta a lavorare senza sosta per consegnare a Porto Sant’Elpidio il futuro che merita, forti di un programma già definito da tempo e rispondente appieno alle esigenze della città per la risoluzione dei problemi attuali e per il rilancio della città nell’immediato futuro". E allora, ecco pronta l’immagine ufficiale dei rappresentanti delle sei liste che sosterranno la candidatura del giovane ingegnere civile, Battilà: Pasquale De Angelis (lista civica Gli Elpidiensi), Gioia Giandomenico (Lega), Monica Genovese e Pierpaolo Lattanzi (consigliere e capogruppo di Laboratorio Civico, e coordinatori della lista blu e arancio), Andrea Falzetta (Fi). Organica alla coalizione anche la civica, di respiro regionale, Civitas Civici che presto ufficializzerà il proprio coordinatore comunale. "Sono pronti i simboli, stampati i cartelloni per gli spazi pubblici già prenotati per tempo, sono in fase di allestimento le centralissime vetrine dei locali al piano terra del palazzo comunale" informa la coalizione che si appresta a dare fuoco alle polveri della campagna elettorale ufficiale, con un certo anticipo sui competitor. E gli altri competitor, a che punto sono? Al centrosinistra, si prepara ad affrontare la sfida elettorale Paolo Petrini (con la civica ‘per Petrini sindaco’) con una coalizione di cui fa parte il Pd, e le civiche La città del Fare e Civico Impegno, mentre ancora non è chiaro da che parte staranno Milena Sebastiani (Popolari per Pse) e Monica Salvatore (gruppo autonomo). Alessandro Felicioni è supportato dalla Coalizione Civica (con la previsione di formare tre liste civiche e eventuali altri ingressi, civici e non). Massimiliano Ciarpella è sostenuto da sei liste civiche e partitiche. Restano in bilico i 5Stelle (decidevano ieri sera) e Italia Viva che, alla fine, non ha seguito Azione nella scelta di Ciarpella. Fatti gli schieramenti, sarà interessante la partita delle candidature a consiglieri.

Marisa Colibazzi