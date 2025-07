Elezioni regionali. Ci sarà anche ’Sud chiama Nord’

Ci sarà anche Sud chiama Nord alle prossime elezioni regionali, da che parte si schiererà il partito fondato da Cateno De Luca non è ancora definito ma intanto la discussione è avviata e le prime radici sono state gettate: "C’è stata già una bella partecipazione al primo evento targato Sud chiama Nord nelle Marche, una splendida regione. Insieme all’Onorevole Francesco Gallo abbiamo affrontato temi cruciali come sanità, giovani e agricoltura, con la serietà e la competenza che meritano, lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già viceministro al Mef, Abbiamo ascoltato le testimonianze di cittadini, professionisti ed esperti del settore. In vista delle prossime elezioni regionali, saremo presenti anche qui, nelle Marche. Il vostro entusiasmo ci dà la forza per andare avanti con determinazione: Sud chiama Nord sta crescendo, e lo sta facendo in tutta Italia. Marche, Puglia e Campania, in queste regioni saremo presenti in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali e le nostre scelte saranno guidate dalla solidità dei programmi e dallo spessore dei candidati alla presidenza, non da giochi di palazzo". Il deputato di ScN, Gallo, ha aggiunto: "È il momento di scegliere e Sud chiama Nord sarà presente anche in questa regione che andrà presto al voto. A Fermo con la presidente Laura Castelli abbiamo incontrato un gruppo di cittadini che credono nella nostra missione: stare vicino alle persone. Con serietà e impegno abbiamo discusso di salute, giovani e agricoltura. Temi cruciali che meritano ascolto e competenza. Grazie a chi ha scelto di esserci e portare il proprio contributo in termini di idee e programmazione. Continua il nostro percorso di crescita in tutta Italia".