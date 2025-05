Elezioni regionali, in ballo due ex sindaci sangiorgesi

Mentre la campagna per le regionali entra nel vivo, le candidature nel Fermano cominciano a prendere forma, presentando scenari diversi per i due principali schieramenti: Pd e FdI. Li passiamo in rassegna sulla base di notizie avute dagli addetti ai lavori. Iniziamo dal centrosinistra: Nel Pd l’attenzione è rivolta alla decisione del Partito in merito all’ammissibilità del terzo mandato, decisione attesa per metà maggio. Questa scelta, che riguarda tra gli altri il consigliere Fabrizio Cesetti, è destinata a ridisegnare le liste. Se il terzo mandato sarà consentito, la ricandidatura di Cesetti è ritenuta probabile: un’ipotesi che cambierebbe radicalmente lo scenario portando molti altri aspiranti a farsi da parte. Con Cesetti in lista, si ipotizza la presenza dell’ex sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, e forse una donna tra Porto Sant’elpidio e Monturano, circolano i nomi di Patrizia Canzonetta e Anna Morrone, oltre a Meri Marziali per la Valdaso. In assenza del terzo mandato si aprirebbe la strada a candidature diverse, con nomi come Stefano Pompozzi e Giacinti, mantenendo comunque la possibile candidatura di Nicola Loira. La competizione interna al Pd si preannuncia in ogni caso accesa, anche se sull’asse Fermo-Porto San Giorgio potrebbe esserci una sola candidatura.

Sebbene la presenza di Cesetti garantirebbe un solido bacino di voti personali, si teme che il partito possa ottenere meno voti di lista per una possibile stanchezza degli elettori verso volti noti. Le liste collegate al centro-sinistra nel Fermano potrebbero portare all’assegnazione di due seggi. Tra esse se ne profila tra quella del Presidente Ricci e una civica, con nomi come l’ex presidente del consiglio comunale di Fermo Francesco Trasatti e l’imprenditore Cesaroni, Nel PD improbabile la candidatura di Fabiano Alessandrini. Anche Verdi, Ecologisti e Sinistra mirano a ottenere un seggio, con candidature come Peppino Bondonno e Sabina Isidori. Infine, Italia Viva ha confermato l’appoggio al presidente Ricci, con il coordinatore provinciali Bellesi probabile candidato. Azione è orientata verso il centrodestra. Passiamo al centrodestra, che candida presidente Acquaroli, si prevede un numero maggiore di liste . La forza principale sarà Fratelli d’Italia, con Andrea Putzu atteso come capolista.

Si parla inoltre della candidatura dell’ex sindaco di Porto San Giorgio Andrea Agostini, e di nomi dalle aree interne, come Pisana Liberati da Falerone o l’ex sindaco di Monte Vidon Corrado. Forza Italia ci sarà con Jessica Marcozzi e Marco Rotoni. Noi Moderati dovrebbe correre autonomamente, proponendo tra i candidati Marco Marinangeli, Diego Tofoni di Porto Sant’Elpidio e Patrizia D’Angelo da Pedaso. Per la Lega, i punti di riferimento sono Alan Petrini di Montegiorgio e Mauro Lucentini. Particolare attenzione è rivolta al vicesindaco di Porto San Giorgio Fabio Senzacqua, la cui candidatura è "a rischio" ma potenzialmente cruciale per far scattare un seggio per la Lega, considerato difficile.

