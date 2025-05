Elezioni regionali,. Matteo Ricci domani al Teatro Alaleona

Il candidato per la coalizione del centro sinistra in vista delle prossime elezioni regionali Matteo Ricci, farà tappa nella media Valtenna. All’interno della programmazione di incontri organizzati in tutte le provincie della regione denominata ‘La Primavera delle Marche’, domani alle 21 al Teatro Alaleona di Montegiorgio Matteo Ricci incontrerà i residenti della vallata per parlare della sua visione delle Marche, e ascoltare le richieste dei cittadini di questa parte del territorio.

L’europarlamentare Matteo Ricci, ha già visitato in diverse occasioni il territorio Fermano e Ascolano, incontri con le famiglie, visite alle aziende produttive dell’area montana per fare qualche accenno, ma soprattutto un punto di confronto su quello che secondo la sua coalizione non sta funzionando all’interno della nostra regione e quali sono i programmi che il centro sinistra sta scrivendo in vista di questo appuntamento elettorale.