Elezioni Rsu settore pubblico, Cisl:: "Importante risultato"

Si sono tenute nelle scorse giornate le elezioni Rsu in tutto il settore pubblico, le sigle sindacali si sono misurate per la scelta dei rappresentanti dei lavoratori. La Cisl Fp Marche parla di un importante risultato e esprime un ringraziamento alle lavoratrici e lavoratori di tutti i comparti pubblici del territorio di Fermo: "I lavoratori spiega il segretario regionale Pierluigi Persichini, hanno riconfermato la nostra Organizzazione Sindacale primo sindacato dei Comparti Sanità e Funzioni Locali. Lo hanno fatto andando a votare in massa con un’affluenza record alle urne mediamente intorno all’85 per cento e sancendo che CISL FP rimane il punto di riferimento del settore pubblico". Strabordante la vittoria della Cisl Fp nei Comuni del fermano e assolutamente significativo per le dimensioni numeriche, la supremazia della Funzione Pubblica Cisl nell’Ast Fermo ove la vittoria si è concretizzata in modo netto: "Sottolineiamo che tali risultati si sono ottenuti attraverso le candidate e candidati Cisl Fp che insieme ai responsabili territoriali, hanno saputo in questi anni ascoltare i bisogni e rappresentare alle parti datoriali le istanze pervenute dalle colleghe e colleghi nei luoghi di lavoro con professionalità e competenza. L’impegno della Cisl Fp Marche sarà quello di continuare il suo operato, tutelando il potere stipendiale, la valorizzazione professionale, la formazione, la sicurezza e salute, nonché il benessere organizzativo delle lavoratrici e lavoratori". In attesa dei risultati definitivi, la Flc Cgil Ascoli Fermo esprime enorme invece soddisfazione per quello che è un risultato nelle scuole incredibile. Enzo Di Vita, Segretario Generale della Flc Cgil Ascoli Fermo commenta: "Eravamo convinti del nostro operato, ma non ci aspettavamo un risultato di questa portata, e in qualche modo storico per la nostra Federazione dei Lavoratori della Conoscenza interprovinciale, che va oltre ogni aspettativa. C’è da attendere l’ufficialità dei dati, ma intanto possiamo già dire che abbiamo raccolto un risultato di cui essere fieri". La Flc Cgil è abbondantemente primo sindacato nelle scuole della provincia di Ascoli, con il 30 per cento dei consensi, e saldamente secondo sindacato nella provincia di Fermo con il 23,5 per cento. Conclude Enzo Di Vita: "Vogliamo ringraziare tutte e tutti i nostri candidati, e fare un grande in bocca al lupo a tutti gli Rsu eletti, insieme avremo davanti anni di impegno perché questo non è un punto di arrivo bensì un punto di partenza per ridare dignità alle lavoratrici e lavoratori della conoscenza delle province che rappresentiamo".