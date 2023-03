Elezioni, sfida tra Ortenzi e Ferracuti

Si rompono gli indugi, a Montegiorgio sarà corsa a due alle prossime elezioni comunali in programma per il 14 e 15 maggio. In lizza il sindaco in carica Michele Ortenzi che cercherà di proseguire il suo mandato, mentre a contendergli la giuda del paese ci sarà il candidato sindaco Claudio Ferracuti, ex dipendete comunale ora in pensione. E’ iniziata ufficialmente la campagna elettorale che porterà ad eleggere la nuova amministrazione di Montegiorgio. Circa un mese fa l’amministrazione in carica con la lista civica ‘Progetti Amo Montegiorgio’, pur non avendo ufficializzato nulla, aveva già espresso anche in varie sedi pubbliche segnali chiari in vista delle urne, il candidato sindaco sarebbe stato Michele Ortenzi 48 anni, supportato dall’attuale Giunta e dal gruppo consiliare che però potrebbe subire qualche piccolo avvicendamento ma che si presenterà compatto con l’intento di portare avanti i programmi già avviati. Lunedì sera invece c’è stata l’ultima riunione tecnica organizzata dal Circolo di Montegiorgio del Partito Democratico da cui è scaturita la fumata bianca, il candidato sindaco della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ sarà Claudio Ferracuti, 66 anni ex dipendete comunale ora in pensione membro storico del Corpo bandistico ‘Domenico Alaleona’.

"Sono soddisfatto di essere il candidato sindaco di una lista – dichiara Claudio Ferracuti - che di fronte alle esigenze di Montegiorgio e al bene dei suoi cittadini, ha messo da parte personalismi e divisioni per dare un’alternativa seria e credibile alla guida di una cittadina che evidentemente ha bisogno di un cambio di passo, per affrontare in modo deciso le problematiche del territorio e la cura dello stesso. Già da qualche settimana avevamo iniziato a riunirci, erano emerse già alcune disponibilità, sinceramente mi ha fatto piacere che la mia candidatura sia stata supportata all’unanimità dal gruppo. Partiamo da due elementi già assodati: ci presenteremo uniti alle prossime elezioni, e ci sarà un forte ricambio nei componenti della lista". Sicuramente un dato importante il fatto che il Circolo del Pd e il Movimento 5 Stelle di Montegiorgio, abbiamo già raggiunto un accordo per presentarsi uniti all’appuntamento del 14 e 15 maggio. Nelle prossime settimane inizieranno gli incontri nelle frazioni al fine di ascoltare le richieste della popolazione e stilare quello che sarà il programma elettorale. La corsa è ufficialmente partita, mancano 47 giorni alle urne.

Alessio Carassai