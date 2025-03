Elezioni, si va verso i quattro candidati

E’ ormai questione di ore, forse di qualche giorno e poi il quadro elettorale per il rinnovo della carica di sindaco e del nuovo consiglio comunale sarà completo e tutto porta a credere che i candidati alla carica di primo cittadino finiranno per essere quattro. Mirco Romanelli ancora non ha sciolto le riserve ma voci insistenti danno per imminente la sua discesa in campo, magari sventolando quel simbolo del Pd (sempre che i vertici superiori del partito glielo concedano) che l’attuale direttivo locale e gran parte dell’assemblea degli iscritti dem elpidiensi hanno deciso di ammainare a favore di una denominazione civica (Democratici per Sem o qualcosa di simile), ‘conditio sine qua non’ per entrare a pieno titolo nella coalizione guidata dal candidato sindaco Rossano Orsili. Si vedrà a breve se il simbolo del Pd comparirà da qualche parte, ma nel caso, lo farà insieme a una lista che esprime il candidato sindaco Romanelli (PrimaVera Sem?), a Sinistra per Sem, Sinistra Italiana Avs e chissà chi altri. Restano lontani da questi giochi, anche se anche loro sono stati contattati nel consueto giro di consultazioni, i lattanziani che, inizialmente si pensava avessero un paio di liste (una delle quali dovrebbe richiamarsi all’esperienza ‘storica’ dei Democratici e Popolari), mentre adesso risulta che ne stiano completando una terza, sempre con candidati consiglieri la cui peculiarità è di essere del tutto trasversali, di diversi orientamenti politici che si presentano come espressione della società civile. Per guidare questo schieramento, il nome che ricorre sempre più insistentemente è quello dell’avvocato Enrico Piermartiri. Questa compagine ha avuto contatti con il centrosinistra ma, al momento, pare al quanto improbabile che possano unire le forze sotto un unico candidato condiviso ma, si sa, in politica, mai dire mai. Stanno un passo avanti i due candidati già ufficializzati. Gionata Calcinari, sostenuto da 7 liste, Fd’i, Noi Moderati, Lega, Centrodestra per Sem, Azione (simboli compresi) e le civiche ‘Unione Civica e I Cittadini in Comune’. Rossano Orsili con una coalizione eterogenea composta da Fi e Pd (simboli esclusi) Base Popolare, la civica Partecipazione Democratica e un altro paio di civiche (anche se pare che una lista di area di centrosinistra si sarebbe defilata). Se ne saprà di più, domani (ore 21,30, Casale Cs) nella prima delle assemblee pubbliche previste sul territorio.

Marisa Colibazzi