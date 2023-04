Elezioni, sorpresa Vallati-Fioschini

Ieri c’è stato un gran viavai negli uffici comunali per la presentazione di liste e programmi delle tre coalizioni. Il primo ad arrivare e depositare la sua lista civica è stato Paolo Petrini. Poi, nel corso della giornata le hanno man mano presentate la coalizione di Massimiliano CIarpella e quella di Gian Vittorio Battilà ma c’è comunque tempo fino a oggi a mezzogiorno per presentare tutte le documentazioni. Intanto, emergono le prime novità, una su tutte: i due grillini Moira Vallati (ex candidato sindaco cinque anni fa) e Marco Fioschini (consigliere comunale dal 2014 al 2018) hanno scelto di stare con Gian Vittorio Battilà e sono candidati (senza simbolo) col Laboratorio Civico: "Abbiamo reputato opportuno appoggiare Battilà – dicono Vallati e Fioschini – perché lo riteniamo in grado di rappresentare al meglio temi e principi a noi cari. Oltre a competenze professionali di alto livello, Battilà incarna il profilo che abbiamo sempre immaginato per un sindaco: non l’uomo solo al comando ma una persona capace di fare squadra, trovare la sintesi tra anime diverse per affrontare temi importanti e strategici e risolvere le criticità della città". "Per me è motivo di vanto aver intercettato persone che godono di stima professionale e umana, inserendole in una squadra che è il mio valore aggiunto e ciò che di diverso porto in dote rispetto agli altri candidati" commenta Battilà.

Intanto, proseguono gli incontri sul territorio. Petrini, a Cretarola, si è impegnato a coinvolgere il quartiere nel progetto ‘Giovani promesse’ per qualificare l’attività sportiva, sociale, culturale della città con iniziative sportive e extrasportive gratuite, mentre per problemi di viabilità vicino alla scuola, ha ipotizzato un cavalcavia ed è stata prospettata la possibilità di riprendere il progetto di collegamento est-ovest seguendo parte del tracciato del Fosso dell’Albero con i fondi Pnrr per la riqualificazione dell’area di Villa Murri. Massimiliano Ciarpella alla Corva, ha insistito sulla partecipazione e sulla volontà di coinvolgere le associazioni nei processi decisionali del Comune, istituendo una consulta permanente delle associazioni di quartiere. Temi prioritari per la Corva: la riqualificazione di Villa Maroni, la creazione di un’area verde che si pensa di realizzare con attrezzature, giochi, percorsi ciclopedonali nell’area tra via Montegrappa e via Malacaria, ma va promosso anche uno studio sulla viabilità della frazione.

Marisa Colibazzi