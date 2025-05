Elezioni, tengono banco le ’bretelle’

Sant’Elpidio è una città che vuole riprendere il posto che le spetta nel territorio e può farlo anche con la realizzazione di infrastrutture di collegamento finanziate con fondi regionali, a partire dalla bretella sul Chienti e sull’Ete Morto (tra il casello di Civitanova Marche e Bivio Cascinare) e la bretella sul Tenna (tra Luce e il tratto della mare-monti sul lungo Tenna di Fermo): opera oggetto di vivaci discussioni la prima; con esigue possibilità di poterla ottenere, la seconda. Su questi temi si confrontano i candidati sindaco. Gionata Calcinari: "Sulla bretella di Bivio Cascinare: lì il tracciato è stato modificato per impattare di meno su Bivio Cascinare, con un costo finale maggiorato di 4 milioni di euro (per circa 48milioni, ndr). I residenti non sono né favorevoli, né contrari e hanno ragione nel voler essere ascoltati e informati. Abbiamo preso l’impegno di portare a Bivio il presidente della Regione l’assessore e gli uffici di riferimento. Il ponte sul Tenna: un importante collegamento che ci consentirà di uscire dall’isolamento. Il Comune non ha le risorse, ma si può progettare oggi e inserire nella programmazione europea ‘27-‘30". Rossano Orsili: "Sulla bretella sul Chienti sono stato sempre favorevole. Ad oggi l’iter è molto avanzato. Il più ora sarà da fare con progetto definitivo, variante urbanistica e appalto. Al comitato di cittadini ho spiegato che vorrò confrontarmi con la Regione, vedere se c’è uno studio dei flussi del traffico che impatterà sulla viabilità locale e valutare se ci sono margini per accettare indicazioni del comitato. E’ importantissimo prevedere una bretella sul Tenna per non essere bypassati dal collegamento mare-monti. Dovremo batterci perché venga prevista sul piano delle opere, finanziata e realizzata". Enrico Piermartiri: "La bretella di Bivio Cascinare è in fase progettuale preliminare, il progetto non è definitivo. Dovrà poi essere discusso nella conferenza dei servizi a cui il Comune dovrà partecipare, con le idee chiare. Di solito, tutte le strade portano benessere ma l’impatto sarà importante". Mirco Romanelli: "Sulla Bretella sul Chienti, non c’è il definitivo, non è stata fissata la conferenza dei servizi, né il procedimento di Via. La nuova amministrazione dovrà rapportarsi con cittadini e Regione per capire l’impatto, possibili ulteriori modifiche e benefici. Ogni via di comunicazione porta benessere, ma bisogna capire qual è la contropartita".

Marisa Colibazzi