Elia, morto a 16 anni di leucemia: “Addio al suo sorriso, dolore immenso per la comunità"

Fermo, 22 luglio 2023 – Un’altra immensa tragedia ha colpito la comunità di Montegranaro. Era malato da qualche anno, il piccolo Elia Storani di 16 anni, colpito da una di quelle terribili malattie che non guardano in faccia nessuno, né tengono conto dell’età e che, come è accaduto purtroppo in questo caso, si rivelano definitive e lasciano dietro di loro solo lacrime, dolore e un vuoto incolmabile nella famiglia e in tutta la comunità.

La leucemia ha fiaccato il corpicino di questo 16enne, dallo sguardo e dal sorriso sereni, di un adolescente che si affaccia alla vita, sereno, fiducioso e, soprattutto, coraggioso. Da due anni e più, per Elia e la sua famiglia era iniziato il calvario che li vedeva fare continuamente la spola tra casa e ospedale, una vita costantemente sotto controllo e sotto osservazione. Un calvario, appunto, diventato logorante ma che non ha mai spento l’indomita fiammella della speranza, rimasta accesa fino all’ultimo.

Nell’ultimo anno, a un certo punto, sembrava che la situazione potesse volgere al meglio, che potesse esserci una svolta positiva. Non è stato così, tant’è che, da diversi mesi ormai, era ricoverato all’ospedale ‘Bambin Gesù’ di Roma, dove le sue condizioni sono andate peggiorando fino alla notte scorsa quando è volato via.

La piccola salma tornerà da Roma a Montegranro questo pomeriggio e sarà sistemata all’obitorio dell’ospedale dove sarà allestita la camera ardente in attesa delle esequie che saranno celebrate domani, alle 9, nella chiesa di Santa Maria.

Tutta la comunità si stringe alla famiglia del ragazzino. "La nostra comunità è chiamata a un’ulteriore e dolorosa consegna di una giovane vita al Padre – le parole di don Andrea Bezzini –. Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente pesanti, segnati da lutti a volte preparati, in qualche caso inattesi, che lasciano una sensazione di incredulità e forte smarrimento. Viviamo questa ennesima prova cercando, e chiedendo, la fede nel senso vero della parola, la fiducia capace di andare oltre il dolore, e la fatica; cogliamo questo tempo come una opportunità per pregare e riflettere, maturare uno sguardo meno banale sulla vita e vivere la prossimità con quanti attraversano più da vicino questo frangente di dolore".

Parole di vicinanza e cordoglio sono state spese anche dal primo cittadino. "E’ totale la vicinanza alla famiglia, per dare forza e conforto nell’affrontare un dolore così profondo. Elia stava affrontando una brutta malattia, ma la speranza resta sempre, fino alla fine – commenta il sindaco Endrio Ubaldi –. E’ un periodo triste per Montegranaro, avendo perso 5 giovani vite neanche due mesi. C’è un senso di impotenza, ma non di rassegnazione perché la comunità deve reagire".