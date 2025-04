Elio De Silvestro guida la Fermana alla vittoria contro l'Avezzano

Una vittoria da ex di turno quella di domenica scorsa per Elio De Silvestro contro l’Avezzano. Contro i suoi vecchi compagni di squadra, Elio non ha timbrato il cartellino dei marcatori ma ha messo lo zampino in quasi tutte le azioni pericolose della Fermana, soprattutto nei due gol. Sua la parabola su secondo palo, direttamente da angolo, per la capocciata vincente di Bianchimano sul primo gol e suo il lancio sempre per Bianchimano in avvio di azione per il contropiede del secondo gol. Da lui passano molte delle ambizioni canarine verso l’obiettivo playout. "Da quando sono qui ogni gara è fondamentale – ha raccontato ospite di Lunediretta su Tv Centro Marche – e abbiamo perso occasioni, ma ora dobbiamo giocare solo per la vittoria e basta. Con l’Avezzano una grande iniezione di fiducia, venivamo da un mese e mezzo in cui non riuscivamo a fare risultato. C’erano state anche buone prestazioni ma domenica abbiamo ritrovato entusiasmo e vogliamo proseguire in queste ultime quattro battaglie che sono rimaste. Avevamo anche squalifiche e infortuni ma il gruppo adesso è unito e chiunque scende in campo sa che deve dare il 200% per fare risultato". Quattro gare dall’alto coefficiente di difficoltà all’orizzonte. "Il calendario lo sappiamo a memoria però affrontiamo gara dopo gara, senza fare troppi calcoli. Sappiamo che dobbiamo vincerne il più possibile per avere le nostre opportunità di fare i playout. Poi chi sarà l’avversario non ci interessa. Abbiamo il Termoli, poi scontro diretto con la Civitanovese, chiudendo con Samb e a Castelfidardo. Alla fine tireremo le somme. Noi siamo i responsabili di questa situazione e andando in campo cerchiamo sempre di mostrare il nostro attaccamento per riportare i tifosi dalla nostra ed essere uniti in questo finale. Mister Savini è arrivato carico di entusiasmo, ci ha dato organizzazione e lavoriamo tanto con lui. Sono felice per lui che come noi si meritava questa vittoria". Ora Termoli. "Sono tutte finali. Sappiamo che facendo risultato possiamo rilanciarci nel discorso playout". Roberto Cruciani