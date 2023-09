Elitron e le tecnologie futuristiche

E’ un’offerta a tutto tondo quella che la Elitron, azienda che da oltre 30 anni risponde con tecnologie futuristiche alle sfide globali diventando leader nel settore del taglio rorbotizzato e dell’automazione, ha portato tra i padiglioni del Simac, mostra internazionale di macchinari e tecnologie per scarpe, industria della pelletteria e conciaria in corso fino a domani, al quartiere fieristico Rho di Milano. Al pari delle collezioni di calzature presenti nei vicini padiglioni del Micam, anche girando tra gli stand del Simac si incontrano parecchie novità in termini di software e macchinari. Nel caso di Elitron, una novità è l’Epms, Elitron Power Management System, che riduce notevolmente il consumo di energia e di cui, da quest’anno, saranno dotati di serie tutti i sistemi Elitron. L’azienda di Monte Urano ha portato in fiera anche nuovi sistemi di taglio, ideali per piccole produzioni e prototipi in pelle e materiale sintetico, oltre una tecnologia di lavoro senza stress con un sistema di videoproiezione ad alta risoluzione, e tanto altro. "Lavoriamo nel fashion (il core business, ndr), industria, stampa digitale, packaging (altro settore portante), arredamento (anche interni per auto e aerei)" spiega Caroline Ann Bell (pr e brand ambassador).

Clienti sono grandi firme, calzaturifici, suolifici, pelletterie ma anche produttori di selle per cavalli, valigerie d’epoca e altro ancora. "Lavoriamo in tanti mercati di nicchia nel mondo della pelle e il nostro punto di forza è aver saputo diversificare, riportando la tecnologia che sviluppiamo (è 100% Made in Italy) in più settori". Elitron lavora su un mercato mondiale: "Abbiamo Elitron America, con sede ad Atlanta. Ovviamente anche l’Italia è molto importante". Partecipare alle fiere si deve, nonostante "l’investimento sia oneroso. Oggi siamo al Simac, tra due settimane ne abbiamo un’altra e poi altre ancora, perciò lavorare su tecnologie adatte per diversi settori, è un vantaggio". Una policy industriale che ha consentito di affrontare in maniera quasi indolore l’emergenza Covid: "Abbiamo utilizzato quel periodo per fare altri test e provare nuovi automatismi, ma siamo stati reattivi nell’aiutare i nostri clienti che hanno dovuto modificare la loro produzione per rispondere alle esigenze del momento, con prodotti di protezione: di barriere di plexiglas ne abbiamo fatte tante, soprattutto a livello locale perché la gente non sapeva dove andare".

Marisa Colibazzi