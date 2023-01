Elly Schlein a Capodarco

‘Il welfare non è un costo ma un investimento’, con queste parole Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico, ha concluso il suo giro nel fermano, con una tappa alla Comunità di Capodarco. Un luogo imprescindibile, ha detto Schlein, "con la sua storia preziosa di welfare generativo e l’impegno per costruire un welfare umano che includa le persone più fragili. Diseguaglianze, povertà, lavoro, precarietà, frattura sociale, non autosufficienza, sono alcuni dei temi toccati durante l’incontro, temi cari alla Comunità che ha da poco lanciato la campagna per un ‘Welfare Umano’. In un modello di sviluppo "spietatamente individualistico" la prospettiva è quella di rimettere al centro la persona in una dimensione di risposta e di cura collettiva e comunitaria. "Tendiamo la mano a chi fa fatica a rialzarsi", ha detto Elly Schlein ina comunità che ha definito altamente simbolica. A ricevere Elly Schlein è stato Don Vinicio Albanesi, con il quale è stato instaurato un proficuo scambio di opinioni sulle crescenti condizioni di disagio della popolazione italiana e sui reali strumenti normativi e di indirizzo politico per una vera giustizia sociale, basata sul rispetto del singolo e su di una visione sempre più proiettata verso un senso di collettività. Da questa iniziativa prende anche il via l’attività del comitato provinciale "Parte da Noi Fermo", di cui fa parte Meri Marziali che spiega: "Abbiamo lo sguardo rivolto verso le sfide che Elly Schlein ha lanciato, ovvero lotta al lavoro precario, sostegno alle nuove generazioni, ambiente e ridistribuzione delle ricchezze".