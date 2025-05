Eloisa Marie Aubert vince il Postacchini

Eloisa Marie Aubert, francese, 11 anni, è la vincitrice del 32esimo Concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini, organizzato dal Centro culturale Antiqua Marca Firmana, ente del Terzo settore. Alla emozionatissima violinista d’Oltralpe, oltre al premio in denaro, sono andati un violino, realizzato per l’occasione dal giovane artigiano cremonese Daichi Sakamoto, che gliel’ha consegnato di persona; un archetto, anch’esso costruito per l’occasione, da Walter Barberio (di Piombino Dese, Padova) e la medaglia del Senato. Aubert, prima classificata della categoria A (nati tra il 2006 e il 2013), ha prevalso su Jaime Sacha Jorba-Wu (Canada), al primo posto della categoria B (2008-2012), Rokas Diržys (Ucraina), migliore della categoria C (2003-2007) e su Ulisse Mazzon, primo classificato della categoria D (1992 e il 2002).