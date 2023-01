Elpidiense dell’anno all’Epifania

Ultima settimana ricca di appuntamenti legati alle festività natalizie, per Sant’Elpidio a Mare. Tra questi spiccano il 6 gennaio (ore 17, ‘Cicconi’) la 34a edizione del premio Elpidiense dell’anno che, promosso dall’Ente Contesa e dal Comune, è l’occasione per valorizzare e realtà e cittadini che danno lustro alla città; il 7 gennaio, ‘Echi di Natività’, rappresentazione vivente del presepe organizzata dalle associazioni di Casette d’Ete nella Basilica Imperiale di Santa Croce (dalle 16,30). Andando per ordine, oggi, dalle 16,30, nella Biblioteca comunale, pomeriggio di letture e giochi della tradizione, in attesa della Befana per bambini dai 5 ai 10 anni; alle 21,15, nella chiesa del Ss Redentore a Casette d’Ete ‘Voci di Natale’, concerto del gruppo vocale Vocinsieme (l’evento sarà proposto sabato nella Basilica della Misericordia, alle 21,15). Domani, spazio alla stagione teatrale dell’auditorium ‘Giusti’ con ‘Epifaneia’ lezione spettacolo sulla Befana e altre fate diffamate di e con Cesare Catà (nella foto) (ore 21,15). Il 6 gennaio l’Arrivo dei Re Magi nella Perinsigne Collegiata (ore 15). Sabato 7 gennaio, ore 16, in centro storico Circo Pinocchio e Cartoon Band ‘I Miwa’, spettacoli per bambini. Sabato e domenica, alle ore 21,15, al ‘Giusti’, ‘Scena Muta’, il nuovo spettacolo di Piero Massimo Macchini. Domenica, gran finale con il Circo Bianco, acrobati, trampolieri e villaggio incantato in centro storico, (dalle 16) e concerto del Conservatorio di Fermo (ore 17, teatro ‘Cicconi’).