’Elpidiense dell’anno’, domani il premio

Torna domani (ore 17, teatro ‘Cicconi’) il consueto appuntamento con la giornata dell’orgoglio cittadino, il Premio Elpidiense dell’anno, giunto alla 35° edizione, promosso come sempre da Ente Contesa e Comune per dare il giusto riconoscimento a cittadini che, a vario titolo, rappresentano un valore aggiunto per la città e meritano di essere pubblicamente insigniti di attestati di benemerenza. E se i nomi di chi riceverà questo riconoscimento sono stati già resi noti, resta top secret fino all’ultimo momento il destinatario della statuetta del Sant’Elpidio a cavallo di questa edizione, ovvero l’Elpidiense dell’anno di cui l’organizzazione si limita ad anticipare che, anche quest’anno, si tratterà di "un personaggio di rilievo che ha raggiunto traguardi su scala internazionale". In attesa che venga svelato l’arcano, è certo che saliranno sul palco del ‘Cicconi’ la giovane cantante Melissa Agliottone (vincitrice del The Voice Kids 2023), Angelo Antonucci (nominato chef al Redbull Racing), il professor Ivan Traini (per l’attività lavorativa che svolge in ambito sociale), Roberto Cassetta (per l’impegno profuso in ambito sociale e ambientale a favore della città), Alessandro Nasini (nomina allenatore under 17 del Perugia Calcio), Anthoni Silenzi (ciclista campione nella classifica traguardi volanti), Alessandro D’Andrea (vincitore campionato Csi Master 4) e gli studenti Giulio Berdini e Leonardo Corvari per aver conseguito le Pagelle d’Oro 2023. Per quanto riguarda le imprese cittadine, un attestato di benemerenza sarà consegnato al Formificio Enzo e al Ristorante ‘Il Merendero’ che hanno festeggiato i 50 anni di attività consecutiva, e alla ditta ‘Pan del re’ per il 20esimo anno di attività. Il Premio speciale ‘Filippo Fratalocchi’ sarà consegnato a Massimo Tombolini (neo direttore generale di Banco Credito Cooperativo Marchigiano) e il Premio speciale ‘Marietta Gioia’ a Edoardo Toscanella (lo scorso anno ha donato il midollo ed è iscritto ad Avis ed Admo). Durante il pomeriggio, sono previsti intermezzi divertenti con l’esilarante Pizia P., comica dal sapore elpidiense. L’ingresso è libero.