Elpidiense dell’anno: ecco le benemerenze

Anche quest’anno, il giorno dell’Epifania si celebra l’identità della città con Ente Contesa e Comune che hanno organizzato la 34ª edizione del Premio Elpidiense dell’anno, selezionando cittadini, attività e realtà cittadine che, ognuna per un suo merito specifico, meritano di salire sul palco del teatro ‘Cicconi’ (inizio ore 17) e ricevere il plauso della città. Ferma restando la suspence intorno all’Elpidiense dell’anno, colui che riceverà la preziosa statuetta del Sant’Elpidio a cavallo, la cui identità sarà svelata all’ultimo momento, saranno in tanti a ricevere l’attestato di benemerenza. "Intanto, quest’anno, riprendiamo il filo diretto con gli studenti che hanno ottenuto la ‘Pagella d’Oro’ negli ultimi tre anni – spiega Alessandra Gramigna, presidente Ente Manifestazioni Storiche Contesa del Secchio – e ne premieremo cinque. Consegneremo un attestato anche ad una attività commerciale longeva che da oltre 40 anni sta sul nostro territorio in maniera tanto puntuale quanto discreta: la parrucchieria Roberto Lapponi. Attestato anche a Giuseppe Marziali che dopo 25 anni ha lasciato la presidenza dell’Inter Club e coglieremo l’occasione per sottolineare questa realtà associativa sempre molto dinamica e aggregante". Nel lungo elenco figura inoltre la giovane Federica Cannone, titolare (con Annamaria Lofiego) dell’allevamento di cani Akita e che ha conquistato con la sua Song for Stella il titolo di campionessa mondiale 2022.

Attestato alla chef Mascia Luciani, del ristorante Jolly da Mascia, testimonial elpidiense tra i fornelli delle trasmissioni Cuochi d’Italia e Camper. Premiato anche lo studente dell’enogastronomico ‘Tarantelli’, Lovish Bhagania (di nazionalità indiana da 7 anni in Italia, a Sant’Elpidio a Mare) che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili del turismo: "E’ un cittadino acquisito che si è contraddistinto tra migliaia di ragazzi provenienti da 25 Paesi" spiega la Gramigna. Attestato all’associazione ‘Nati per leggere’, sezione di Sant’Elpidio a Mare per l’attività in ambito culturale a favore dei bambini. Premio speciale Don Aldo Baldassarri per l’attività sportiva all’Atletica Elpidiense Avis Aido per i 50 anni dalla fondazione. Premio speciale Filippo Fratalocchi per l’attività d’impresa alla pasticceria Cardenà, vincitrice di premi nazionali con il panettone. Ospiti dell’evento (ingresso libero), Michele Gallucci e Michele Mazzaferro.

Marisa Colibazzi