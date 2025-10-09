’Ema pesciolino rosso’ . Così Gianpietro Ghidini racconta la storia del figlio

Ema era un ragazzo che amava la vita, che aveva una bella famiglia, tanti progetti. Aveva 16 anni quando la sua storia si è interrotta tragicamente, dopo una festa, una droga sintetica, la caduta nel fiume dove col papà aveva una volta liberato un pesciolino rosso. Oggi Ema pesciolino rosso è il nome con cui papà Gianpietro Ghidini porta in giro per l’Italia la storia di Emanuele, per dire ai ragazzi che bisogna prendersi cura di se stessi. Ogni dolore, anche il piu’ grande, può essere superato e trasformato in impegno. Questo il messaggio che Gianpietro, a capo della fondazione "Ema Pesciolino Rosso", ha voluto dare agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Fermo "Betti" e "Fracassetti" che hanno partecipato all’incontro presso l’Auditorium Sandro Pertini, organizzato dal Comitato Famiglie Sicurezza con il patrocinio del Comune di Fermo. Attraverso l’acronimo LeRiVe Giampietro ha portato in primis i ragazzi a riflettere sui valori della LEgalita’, del RIspetto e della VErita’, valori fondanti in una società civile che sembra invece averli persi di vista a favore di una logica sempre più incentrata sul potere e sul guadagno; valori a cui i giovani non devono mai smettere di guardare e verso i quali devono sempre far riferimento. Con parole semplici ma estremamente toccanti, ha poi raccontato la storia di Emanuele, tragicamente scomparso per aver assunto droghe durante una serata con gli amici, ponendo l’accento su come un gesto irresponsabile e superficiale possa portare a conseguenze estreme e sollecitando quindi i ragazzi ad un’attenta analisi della realtà che li circonda. Alunni particolarmente partecipi e commossi hanno apprezzato il modo in cui questo papà sia riuscito a trasformare il suo immenso dolore in speranza e impegno; impegno soprattutto verso le nuove generazioni per dare loro un monito ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: non gettare via la propria vita ma viverla pienamente, "volando" e inseguendo i propri sogni. Hanno pianto tanto i ragazzi, hanno davvero partecipato con sincerità ed emozione ad un incontro che non può lasciare indifferenti. I sinceri abbracci finali tra Giampietro e i ragazzi e il dono di un braccialetto della fondazione hanno suggellato un incontro particolarmente toccante e ricco di emozioni. Un’esperienza che i ragazzi ricorderanno e di cui faranno sicuramente tesoro, come hanno sottolineato anche le insegnanti presenti. Per il Comitato Famiglie sicurezza Candida Farinelli ha ricordato: "E’ uno dei tanti momenti che abbiamo pensato per tenere alta l’attenzione sulle problematiche si trovano a vivere questi ragazzi, per dare un messaggio agli adulti perché possano affrontare le sfide dei nostri tempi con maggiore consapevolezza". a.m.