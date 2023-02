Emancipazione femminile e movimenti Da Olympe de Gouges a Maria Montessori

Le donne sono quasi sempre state sottomesse agli uomini perché reputate inferiori, compaiono raramente nei libri di storia ma molte di loro hanno lottato per un’uguaglianza di genere e alcune si sono distinte. Nel tempo sono nati movimenti di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne. Una delle prime sostenitrici dell’emancipazione femminile fu Olympe de Gouges che, ritenendo ‘l’ignoranza, l’oblio e il disprezzo dei diritti della donna le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi", con la ‘Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina’ del 1791, affermò che la donna nasce libera, che possiede gli stessi diritti dell’uomo, ma la forza del pregiudizio glieli ha sottratti. Nel 1869 nel Regno Unito Millicent Fawcett fondò il movimento delle suffragette, che rivendicavano il diritto di voto. In Italia le prime donne che lottarono per ottenerlo furono delle maestre marchigiane. Un decreto del 10 Marzo 1946 permise il voto alle donne che poterono recarsi alle urne il 2 giugno, ma già il 25 luglio del 1906 il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto tale diritto a 10 insegnanti di Senigallia, secondo l’Art. 24 dello Statuto Albertino che così recitava: ‘Tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge’. Tuttavia una sentenza della Corte di Cassazione prima e una della Corte di appello di Roma poi, dopo accese discussioni anche in Parlamento, l’8 maggio 1907 ne ordinarono la cancellazione dalle liste elettorali. A spronarle era stata un’altra marchigiana, Maria Montessori, che fu nel 1886 una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia combattendo contro i tanti pregiudizi che la costrinsero a fare pratica di anatomia di notte, essendo inconcepibile che una donna lavorasse con il corpo nudo di un defunto. Il femminismo viene rappresentato dal rossetto rosso.

