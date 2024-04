Emanuele Frontoni ’Sangiorgese dell’anno’

Assegnato ad Emanuele Frontoni il premio "Sangiorgese dell’anno 2024". Gli è stato consegnato nella tarda serata di martedì dal sindaco Valerio Vesprini, dall’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti e dal presidente del corpo bandistico cittadino, Vincenzo Cestarelli, in un teatro stracolmo di gente all’intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto eseguito dalla banda municipale in onore del Patrono San Giorgio. Presente all’evento il prefetto di Fermo dottor Edoardo D’Alascio. Il presidente del corpo bandistico, promotore e titolare insieme al Comune del premio, ha ricordato che lo stesso: "è volto a riconoscere e lodare l’impegno di coloro che, insieme al proprio, danno lustro alla città", Emanuele Frontoni è docente di informatica all’università di Macerata e noto e affermato ricercatore nel settore dell’intelligenza artificiale, in cui vanta collegamenti e collaborazioni a livello internazionale sia con enti pubblici che con aziende private :"vengo da Montappone, un paese che è unito a Porto San Giorgio dallo stesso patrono" esordisce Frontoni dopo aver ricevuto il riconoscimento.

E’ originario di Montappone ma risiede da 15 anni a Porto San Giorgio, città che ha voluto ringraziare: "Perché mi ha accolto ed ha accolto la mia famiglia Per quanto mi riguarda ho imparato a conoscere questa città, a conoscerne il dialetto, tra lu fossu de la carogna e Monte Cacciù, e mi sono ad essa affezionato. Da queste parti, poi, sono nate molte idee e tanti progetti sull’intelligenza artificiale. La promessa che faccio è di continuare ad impegnarmi per la conoscenza nelle scuole; questa estate proseguirò con l’iniziativa in spiaggia ’un mare di scienza’".

"E’ stata una giornata intensa ed emozionante. Congratulazioni al prof Frontoni. La sua come Sangiorgese dell’anno è stata un’ottima scelta come ottime sono state quelle fatte per attribuire il premio gli anni passati. Una lapalissiana dimostrazione delle tante presenze eccellenti presenti tra i sangiorgesi" il commento del sindaco Vesprini, il quale chiude ringraziando "tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento relativo alla consegna del premio e delle innumerevoli manifestazioni messe in campo in onore del nostro Santo protettore San Giorgio". Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato gli assessori e i consiglieri di maggioranza e i consiglieri regionali Jessica Marcozzi di Forza Italia e Marco Marinangeli della Lega.

Silvio Sebastiani