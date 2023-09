Emergenza Covid Premiato Ciarrocchi

Il Prefetto, Michele Rocchegiani, consegnerà domani alla presenza del vicepresidente della Regione Marche e Assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, del direttore generale della Ast di Fermo, Gilberto Gentili, e delle forze dell’ordine, l’ ’Attestazione Al Merito della Sanità Pubblica’ al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Vasta 4 di Fermo nella persona del suo direttore, Giuseppe Ciarrocchi, per le meritorie attività svolte nell’ambito della sanità pubblica. La candidatura per il riconoscimento e la concessione di un’attestazione di pubblica benemerenza al Dipartimento di prevenzione è stata proposta per l’attività svolta nella gestione dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid con riferimento alla provincia di Fermo.