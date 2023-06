Emergenza infermieri Gentili: "Grande criticità" Ne servono almeno 20

"Un buon inizio quello del neodirettore Gentili", lo sottolinea Giuseppe Donati, segretario Csil Fp, nel commentare l’incontro avuto col personale: "Gentili ha chiaramente detto che la vera criticità è la carenza di infermieri. Vero, secondo noi, che bisogna portare nuovi medici a Fermo soprattutto di alcune specifiche specialità. Non servono certamente altri medici di Medicina, mentre specialità come pediatria, cardiologia, emergenza con in testa il Pronto soccorso necessitano di importanti rinforzi anche per superare o scongiurare il vergognoso fenomeno dei gettonisti. La vera emergenza, però, come lucidamente affermato dal direttore della azienda sanitaria Fermo, è da considerarsi la carenza drammatica d’infermieri. Andrebbe menzionata anche quella di Oss. In generale, la carenza delle figure delle professioni sanitarie, della prevenzione e di alcuni settori amministrativi, nella Ast Fermo sta sempre più acquisendo la natura di un’emergenza pura". Donati spiega che dalla graduatoria dell’avviso per infermieri, risultano chiamati per la firma del contratto, i primi 18 della lista ma alcuni di questi sono già in servizio con precedente contratto a tempo determinato ed altri sembra non accetteranno l’incarico: "Dovranno quindi partire, speriamo subito, altre chiamate dalla graduatoria perché l’azienda di Fermo per reggere l’impatto del piano ferie, ha necessità di assumere almeno 18-20 infermieri in più rispetto a quelli in organico". Da parte sua il direttore Gentili spiega: "Resterò in questa città per conoscerla a fondo, per viverla in pieno ho trovato una città molto bella e vivace, sto procedendo alle primo nomine e ai primi incontri". Nei giorni scorsi ha convocato i primari e capi dipartimento dell’azienda sanitaria, all’ex teatrino di via Zeppilli, per un primo incontro collettivo, per una reciproca conoscenza e procedere alla programmazione del lavoro da svolgere. "Entro la fine del mese conto di definire l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario, poi organizzeremo una nuova riunione più operativa. Ringrazio Giuseppe Ciarrocchi, già subcommissario sanitario, che sta svolgendo in questa fase come facente funzioni il ruolo di direzione sanitaria.". Si è poi aperta una fase di dibattito, con gli interventi di alcuni primari, nel corso della quale il direttore generale Gentili ha espresso l’auspicio "di poter portare presto nuovi medici e specialisti a lavorare nella nostra Ast, cogliendo tutte le opportunità per implementare le professionalità a disposizione. Ancor più della carenza dei medici, mi preoccupa quella di infermieri, che rappresenterà in futuro una delle principali criticità da fronteggiare".