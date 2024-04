Emergenza litorale nord. Sempre meno spiagge

E’ un litorale dalla doppia faccia, quello elpidiense. Da una parte, a sud, si respira un certo sollievo tra i concessionari nel vedere ricomparire ampie porzioni di spiaggia là dove, negli anni addietro, non ce n’era più traccia, tanto che è facilmente prevedibile che, per l’estate, torneranno a comparire file di ombrelloni come non si vedevano da diversi anni in quella zona. A nord, invece, gli umori sono tutt’altri perché le condizioni del solito punto critico della costa, a ridosso del piccolo molo sul fosso del Castellano, continuano a essere motivo di ansia e di preoccupazione per i concessionari della Playa de Cococciò che quest’anno, si trovano a fare i conti un fenomeno erosivo più consistente di sempre: la spiaggia è stata inghiottita dal mare, vanificando la presenza della trincea di sacchi di sabbia posti a difesa del tratto di costa della concessione, ma è finita sott’acqua anche la strada (privata) che costeggia la spiaggia, creando un dislivello di oltre un metro tra il mare e il terreno. I concessionari si sono rivolti al Comune per capire come risolvere il problema e, soprattutto, come arginare una erosione la cui gestione sembra più difficile di sempre. Dal Comune, al momento, non arrivano notizie ufficiali sui provvedimenti che si intendono adottare, anche se tutto porta a credere che una soluzione tampone, nella somma emergenza, potrebbe essere il posizionamento di sacchi di sabbia e di massi.

Amministratori e tecnici si stanno confrontando con la Regione anche per ragionare su eventuali supporti e ristori agli interventi di messa in sicurezza che si vorranno mettere in atto a tutela della concessione. Né rincuora più di tanto il fatto che venga esclusa una correlazione tra il fenomeno erosivo e le scogliere emerse che si stanno realizzando nel tratto di costa nella zona sud.

Mentre si studia il da farsi per l’emergenza a nord, a sud, procedono i lavori per le scogliere e in Comune stanno valutando fino a dove si riuscirà ad arrivare prima dell’estate (ad oggi, i lavori sono stati prorogati fino al 15 giugno), considerando che la rifinitura delle scogliere esistenti è stata completata e si sta procedendo con le nuove. Non solo. Per ottimizzare il più possibile l’intervento, si sta anche ipotizzando di affiancare alla consegna e deposito dei materiali nell’area di stoccaggio alla foce del Tenna con consegne da far arrivare via mare, per guadagnare ulteriore tempo prezioso.

Marisa Colibazzi