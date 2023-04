Emergenza sicurezza Controlli straordinari Lido Tre Archi blindata

Di seguito alle direttive emanate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguono, su disposizione del questore di Fermo, i controlli straordinari del territorio a Lido Tre Archi, volti a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti. Ai servizi, guidati dal dirigente della squadra Mobile della questura di Fermo, hanno partecipato oltre al personale della polizia di Stato anche unità del Comando provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza con il fondamentale contributo del Reparto prevenzione crimine di Pescara. Nel corso dell’attività sono stati predisposti 11 posti di controllo, identificate 175 persone e controllati 160 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo. Sono stati inoltre effettuati due sequestri di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina e un giovane del posto è stato segnalato amministrativamente alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Una risposta ai residenti che chiedono sicurezza. Ma la gente chiede di più, chiede anche chiarezza su certi argomenti come il rispetto del regolamento sanitario che non viene attuato per verificare lo stato degli occupanti degli immobili.

Della serie: lotta allo spaccio, piaga principale del quartiere, sì, ma anche attività ispettiva sulle residenze "farlocche", sulle locazioni non registrate e sulle mancate comunicazioni alla questura. E poi, una volta arrestati, i residenti chiedono che certi personaggi restino in carcere e non tornino pochi giorni dopo in strada a fare il bello e cattivo tempo. Dunque, bene i controlli a tappeto, ma anche un piano ben congegnato per "ripulire" definitivamente Lido Tre Archi e renderlo un quartiere vivibile.