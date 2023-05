Emergenza sicurezza Il sindacato di Polizia "Ci danno solo 6 agenti Fiaccolata di protesta"

"Siamo veramente onorati di far sapere a tutti i cittadini che la nostra è una provincia sicura o almeno così vorrebbero farci credere". A parlare, in modo ironico, è il segretario provinciale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, Alessandro Patacconi che alza la voce su un problema atavico della questura, la carenza di personale e annuncia un fiaccolata di protesta insieme a tutte le forze dell’ordine e ai cittadini: "Venerdì scorso è stato pubblicato il Piano assegnazioni nazionale del ruolo agenti e assistenti e, con nostra immensa sorpresa, abbiamo scoperto che in questo territorio arriveranno ben 3 agenti in questura e 3 alla Stradale. Se per il nostro Dipartimento queste assegnazioni sono ritenute sufficienti (nel corso dell’anno sono previsti più di 10 pensionamenti, senza contare i colleghi vincitori di concorso che se ne andranno presso gli istituti di istruzione e poi chissà dove), è d’obbligo porsi una domanda: come mai allora veniamo "spremuti" fino all’osso ormai da anni, per far fronte a tutte le attività operative e non che ci si presentano di volta in volta? La motivazione è sempre la stessa: non c’è personale sufficiente".

Patacconi a nome di tutti gli addetti ai lavori dice basta: "Basta alla continua richiesta di sacrifici ai poliziotti fermani, costretti a fare ore ed ore di straordinario che nemmeno viene pagato. Basta forzare l’accordo nazionale quadro (il nostro contratto di lavoro), basta spremere i pochi ispettori e sovrintendenti Poche settimane fa abbiamo posto alcune domande in merito a questa cronica carenza di personale al nostro questore e, per conoscenza, al prefetto, anche e soprattutto in vista della stagione estiva in arrivo, ma nessuno ci ha ancora risposto. Allora sapete cosa facciamo? Chiediamo a tutti i cittadini di unirsi a noi in occasione di una fiaccolata di protesta che vogliamo organizzare nelle prossime settimane, per manifestare tutto il nostro disagio e lo faremo in un posto dove la visibilità sarà maggiore. Metteremo insieme poliziotti, carabinieri, polizia locale, amministratori comunali e tutti quelli che ci vorranno sostenere in questa battaglia per il nostro territorio, perché il nostro disagio è di conseguenza anche quello di chi vive ed amministra la provincia di Fermo. Auspichiamo che il nostro superiore ministero possa inviare propri funzionari per toccare con mano la situazione al fine di rivedere le proprie decisioni e assegnare un’aliquota di personale adeguata a quelle che sono le esigenze di sicurezza fermane". fab.cast.