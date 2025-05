Emiliano Bengasi protagonista a Miss Universo

Miss Universo sbarca, per la prima volta, nelle Marche. Dopo la vittoria, lo scorso anno, di Glelany Cavalcante, residente proprio nel territorio marchigiano, l’agenzia che organizza il concorso ha deciso di portare la selezione anche nella nostra regione per cercare la miss che rappresenterà l’Italia alle finali mondiali.

La prima tappa del concorso si terrà domani alle 19, nell’hotel Miramare di Civitanova Marche. Lo stilista Emiliano Bengasi, che aveva vestito Miss Universo Italia nella finale nazionale 2024, tornerà ad essere protagonista in una duplice veste: stilista e partener del concorso nonché giurato. Emiliano Bengasi, infatti, nella prima e nell’ultima serata della selezione vestirà sia la Miss Universo uscente che le 12 miss partecipanti alla nuova edizione. Contestualmente siederà anche in giuria ed avrà l’opportunità di scegliere una candidata alla finalissima assegnando una fascia che porterà proprio il suo nome: Miss Emiliano Bengasi Couturier Marche.

La finale regionale si terrà a luglio dove verrà decretata la vincitrice che andrà di diritto alle finale nazionale che si terrà in Sicilia. "E’ per me un grande onore – ha detto il designer Emiliano Bengasi - collaborare con questa importante e prestigiosa kermesse che rappresenta sicuramente una importante vetrina in ambito nazionale e mondiale".