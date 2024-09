Emiliano Guzzo ai vertici della Federazione italiana tennis e padel

In un momento in cui il tennis e il padel possono contare su un pubblico sempre più numeroso e appassionato, il sangiorgese Emiliano Guzzo, storico dirigente del circolo tennis di Porto San Giorgio e da diversi anni presidente del Comitato Regionale Marche federtennis è stato eletto di recente consigliere nazionale della Federazione italiana tennis e padel. Un riconoscimento prestigioso, meritato. Questa dimostrazione di stima gli fa onore e tramite lui fa onore anche alla sua città, Porto San Giorgio. Il neoeletto Emiliano Guzzo commenta così l’avvenimento: "Sono davero onorato di essere stato eletto Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Questo importante incarico rappresenta per me un grande riconoscimento per il lavoro svolto finora dal Comitato Regionale Marche e da tutto il movimento tennistico della nostra regione. Voglio ringraziare di cuore tutti i circoli, gli atleti e i tecnici marchigiani per la fiducia riposta in me e per il costante sostegno e l’impegno profuso in questi anni.

È grazie al vostro contributo e alla nostra sinergia che siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo. La mia elezione è anche il frutto di un eccellente clima relazionale e operativo all’interno della nostra realtà territoriale. Continuerò quindi a lavorare con dedizione per rappresentare al meglio le esigenze e le istanze del movimento tennistico marchigiano nell’ambito della Fitp.

Insieme possiamo raggiungere ancora grandi risultati per il nostro sport".

s.s.