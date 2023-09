Emissioni sonore, ridotto a un locale l’orario di apertura

Con ordinanza sindacale è stata disposta la riduzione dell’orario di apetura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ben conosciuto in città, ma di cui non viene specificato il nome, a seguito di una denuncia per emissione sonore: “Al fine di limitare le fonti di disturbo alla quiete pubblica – si legge nell’ordinanza – ritenuto di adottare un provvedimento di riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio pubblico in questione, prevedendo l’obbligo di chiusura dell’attività interna ed esterna dell’esercizio pubblico come segue: nei giorni dalla domenica al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le 7 del mattino, nel giorno di sabato nella fascia oraria tra le 2 e le 7 del mattino per la durata di 30 giorni, con decorrenza a partire dal giorno della notifica dell’ordinanza.