Emma, giovane scout alla volta della Corea Il gruppo scout 'Porto San Giorgio 1' ha un ambasciatore, Emma Carabellese, al World Jamboree 2023 in Corea del Sud. 43.000 unità e accompagnatori si riuniranno per discutere il tema "Disegna il tuo futuro". Emma tornerà in città arricchita da nuove conoscenze.