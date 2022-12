Emodinamica, convenzione per gli operatori

Nuovo, indispensabile passo avanti verso l’organizzazione del servizio di emodinamica a Fermo. È del 28 dicembre la determina del sub commissario Roberto Grinta, alla guida di quella che è, ancora per poco l’Area Vasta 4. Nel documento, che porta anche la firma del direttore pro tempore dell’Inrca, il fermano Andrea Vesprini, si mette a sistema una convenzione con la quale si ufficializza l’avvio della collaborazione per la formazione degli operatori, in vista dell’apertura del laboratorio di emodinamica che sarà funzionante a Fermo, all’ospedale Murri, due giorni a settimana. Per ora è il massimo che si può sperare, vista la ridotta utenza dell’area vasta fermana e i numeri ridotti di interventi, impossibile pensare per il momento ad un servizio di emodinamica fisso, la speranza è che si aprano nuove prospettive per quando si aprirà il nuovo ospedale a San Claudio. Nella convenzione tra Inrca e Asur si legge: "I laboratori di emodinamica sono diventati la sede per il trattamento endovascolare della cardiopatia ischemica nelle sue manifestazioni cliniche acute e croniche, per il trattamento delle cardiopatie strutturali e della patologia vascolare periferica. L’Area Vasta 4 ha evidenziato, a seguito dell’analisi del fabbisogno della Provincia di Fermo, una grave carenza per il trattamento endovascolare della cardiopatia ischemica nelle sue manifestazioni cliniche acute e croniche, per il trattamento delle cardiopatie strutturali e della patologia vascolare periferica per cui Grinta ha comunicato per le vie brevi la volontà di costituire un Laboratorio di emodinamica dentro l’Ospedale di Fermo che possa essere funzionante 2 giorni a settimana, i cui operatori, provenienti da altre strutture siano professionisti estremamente esperti al fine di mettere al primo posto la sicurezza del paziente, ridurre lo stress relativo ai trasporti e garantire tempi brevi di degenza". L’Inrca dal canto suo si impegna a fornire: attività di consulenza nel campo dell’emodinamica, per affiancare il personale medico, infermieristico e tecnico-radiologo dell’U.O.C. di Cardiologia nell’esecuzione di procedure di coronarografia diagnostica ed interventistica, per trasferire le competenze tecniche per poter eseguire attività di diagnostica ed angioplastica coronarica negli adulti, al personale medico, infermieristico e tecnicoradiologo già dipendente presso il presidio ospedaliero di Fermo. E ancora, ci si impegna ad affiancare il personale medico, infermieristico e tecnico-radiologo del presidio ospedaliero di Fermo nella gestione di eventuali complicanze peri e post procedurali e garantire gli standard di qualità stabiliti dalle linee guida internazionali per l’attività di emodinamica".

Angelica Malvatani