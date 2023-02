"Emodinamica sottrarrà altri cinque infermieri turnisti"

Si è riunito il personale della sanità fermana. La Rsu e tutte le organizzazioni sindacali hanno convocato l’assemblea di tutti i lavoratori dell’azienda sanitaria territoriale di Fermo per parlare delle difficoltà in atto. "Il tema è stato la drammatica situazione in cui versa la sanità del fermano, spiega la Rsu, sempre più in difficoltà per il sotto finanziamento della dotazione organica e la conseguente carenza di figure professionali – spiega il segretario della Cisl Fp Giuseppe Donati – . Servono, dalla ricognizione fatta, almeno trenta infermieri, venti Oss, dieci assistenti amministrativi, dieci tecnici di laboratorio, 3 tecnici di radiologia ed altre figure. Altri problemi sorgeranno, emodinamica ad esempio, sottrarrà cinque infermieri turnisti che non verranno sostituiti. Gli incarichi di funzione organizzativa recentemente assegnati, hanno tolto altre 21 unità di personale che non sono state sostituite. In più, il servizio professioni, trasferisce il personale come vuole per tappare buchi ma a danno dei reparti di partenza". Secondo i sindacati per queste assunzioni serve un finanziamento aggiuntivo di un milione e 700mila euro: "I dipendenti che sono intervenuti all’assemblea hanno tutti denunciato l’impossibilità da mesi di conciliare il lavoro con la propria vita personale e familiare. Impossibile godere dei riposi contrattuali, delle ferie e talvolta anche dei congedi di legge. Gli operatori sanitari vengono richiamati continuamente in servizio con brevissimo preavviso utilizzando anche metodi del tutto impropri come messaggi whatsapp. Il sistema sanitario pubblico fermano, insomma, sta saltando e all’orizzonte c’è l’esternalizzazione di alcuni servizi e residenze come la Rsr di Porto San Giorgio e la Rsa di Petritoli". Riprenderanno dunque le manifestazioni davanti all’ospedale, sperando in un coinvolgimento del territorio e in particolare dei sindaci.