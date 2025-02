Emotività, un aiuto per i ragazzi

Il Comitato sicurezza di Porto San Giorgio torna a farsi sentire, dopo mesi di lavoro silenzioso e attento, a cercare di costruire un percorso a garanzia di tutti. Alla notizia degli episodi di vandalismo che si rinnovano in giro per i territori intanto esprimono vicinanza al sindaco di Fermo e ai fermani tutti: "Siamo veramente addolorati nel leggere di episodi tanti drammatici come il danno che è stato fatto alla fontana in centro storico a Fermo, spiega la presidente Candida Farinelli, stiamo lavorando da tanto all’organizzazione di momenti di confronto e di comprensione di quello che accade, alla costruzione di un sistema di prevenzione". Del comitato fa parte la psicologa Mariella Antognozzi che parla di una aggressività dilagante, di violenza diffusa da parte di giovani che sono analfabeti emotivi. L’idea è quella di organizzare momenti di formazione periodici e di confronto tra le famiglie.