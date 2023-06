"Empatia e competanza Così ho scelto la Giunta"

Il sindaco Massimiliano Ciarpella lo dice subito: "Non ho scelto gli assessori col bilancino, ma tenendo conto di competenze, capacità, empatia, disponibilità. Sono figure che possono dare un’impronta e uno slancio a tutte le azioni che abbiamo in mente per dare quel segnale di svolta alla città per cui siamo stati votati". Il primo cittadino tiene per sé urbanistica, Pnrr, partecipate e personale. Al suo vice, Andrea Balestrieri (Fd’I) assegna le deleghe ai lavori pubblici, difesa della costa, decoro urbano e manutenzione, cimitero, protezione civile, rapporti con i quartieri; a Enzo Farina (SiAmo Pse) va sicurezza, Polizia Locale, trasporti, sport e tempo libero, partecipazione; Marco Traini (Progetto civico per Pse) torna ad occuparsi di bilancio, politiche sociali e digitalizzazione. Restano le due quote rosa di Fd’I: Elisa Torresi prende turismo, cultura, scuola, politiche giovanili e pari opportunità; Maria Laura Bracalente commercio, ambiente, attività produttive, transizione ecologica e politiche europee. Questa la squadra o, per dirla con Ciarpella, i ‘frontman’ dell’amministrazione "ma – assicura - avrà un ruolo anche chi non è in giunta". Deleghe consiliari saranno distribuite ai consiglieri comunali, ma si prospetta una quantità di consulte, osservatori, tavoli tecnici (oltre alle commissioni consiliari come da Statuto) su turismo, sicurezza, disabilità, lavoro, commercio, cultura, sport, coinvolgendo società civile, associazioni di categoria e addetti ai lavori "perché – hanno ribadito tutti - vogliamo ascoltare e confrontarci con la città per dare risposte adeguate ed efficaci". La prima giunta forse oggi, o sabato, di certo saltano a piè pari il venerdì. Affollata la sala giunta per la presentazione della prima giunta di centrodestra della storia della città, mentre da Bruxelles, il deus ex machina dell’operazione, Andrea Putzu segue dal cellulare. Ci sono i due Fd’I, Giorgio Marcotulli (capogruppo) e Gioia Di Ridolfo (Fd’I), entrambi in nomination per la giunta, che hanno fatto un passo indietro, non facile ma generoso come gli riconoscono Ciarpella e Balestrieri.

C’è anche Diego Tofoni (Pse sul serio), presidente del consiglio in pectore. Per Pse si muove, Cesare Paniccià è capogruppo, ma potrebbe scattare la presidenza delle Farmacie Comunali per il non eletto, Gianvittorio Galeota. In attesa di riempire tutte le caselle, sindaco e giunta possono mettersi al lavoro consapevoli che incidere sulla programmazione estiva ereditata sarà complicato. A precisa domanda se intendono confermare l’attuale direzione artistica di Neri Marcorè per il teatro delle Api: "Metteremo mano alla proposta culturale – prendono tempo - e individueremo le figure migliori per portarla avanti".

Marisa Colibazzi