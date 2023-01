Energia, 10mila euro di risparmio in un mese

"Il Comune ha risparmiato oltre 20.000 kilowatt di energia per la pubblica illuminazione in un solo mese. I dati ufficiali relativi ai consumi dicono che nel novembre scorso è stato registrato un calo del 15% rispetto allo stesso mese del 2021". Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Lauro Salvatelli in merito alla scelta, adottata lo scorso mese di settembre, di anticipare lo spegnimento dei punti luce presenti nel territorio cittadino: "La decisione porta un indubbio risparmio economico, oltre 10.000 euro in 30 giorni, il che non è poca cosa in un periodo quale l’attuale. Attendiamo i dati dei prossimi mesi invernali, solo allora potremo fare un bilancio complessivo dell’intervento messo in atto per fronteggiare l’emergenza del caro-energia. Questi risultati sono stati possibili grazie soprattutto al sacrificio della cittadinanza, la quale ha collaborato per il raggiungimento di questo obiettivo", conclude Salvatelli.