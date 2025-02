Energie rinnovabili. C’è l’adesione al progetto Anter

Tra i primi 5 Comuni italiani (in tutto al momento ne sono 32) ad aver aderito al progetto dell’Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili) c’è Porto Sant’Elpidio, divenuto ‘un Comune per amico’ dopo la firma del protocollo dìintesa avvenuta nei giorni scorsi al Senato della Repubblica. Obiettivo di questo progetto è sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e le comunità sulla sostenibilità ambientale e la transizione energetica e per attuare una serie di iniziative mirate sul territorio.

La proposta è partita da Maria Chiara Verrucci, ambasciatrice Anter per la regione Marche: "Porto Sant’Elpidio è pioniere nel centro Italia di questa rete nazionale che, ne siamo certi, si allargherà velocemente in Italia, e sono orgogliosa di aver rappresentato la mia città". Si tratta di un progetto che "si concilia perfettamente con le azioni che la nostra amministrazione sta portando avanti – aggiunge l’assessore Maria Laura Bracalente – tanto che abbiamo anche promosso momenti di confronto e di approfondimento sulla transizione energetica. Non si tratta solo di un’attività educativa: portare avanti azioni concrete in questo campo significa cercare soluzioni efficaci per contenere gli aumenti del costo dell’energia che impattano su famiglie e imprese".

Con l’adesione alla rete Anter, le pubbliche amministrazioni si impegnano a promuovere le energie rinnovabili, la protezione ambientale, a educare e coinvolgere i cittadini con attività di formazione, campagne educative nelle scuole col programma ‘Il sole in classe’ incentrato su energia, cambiamenti climatici e salute ambientale. Anter promuove anche indagini sulla sostenibilità, politiche virtuose che stimolino le buone pratiche e istituisce premi per Comuni che realizzano progetti atti a migliorare la sostenibilità nei loro territori.