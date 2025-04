Ennesimo schianto sulla Valdete

Ancora una volta la Provinciale Valdete si dimostra una strada estremamente pericolosa. Ieri mattina è stata infatti protagonista di un drammatico incidente tra due auto e una moto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato elitrasportato ad Ancona.

Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, due auto e una moto si sono rese protagoniste di una violenta carambola in zona Salvano. Sul posto i sanitari del 118 e della Croce Azzurra che, dopo aver stabilizzato il motociclista, hanno richiesto l’intervenuto dell’eliambulanza per il trasporto a Torrette, dove è stato ricoverato in prognosi riservato.

Sul posto i carabinieri e mezzi del soccorso stradale per rimuovere i detriti dalla carreggiata. La strada è rimasta temporaneamente chiusa.