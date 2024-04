Ennesimo sold out per la stagione di prosa

Chiude con l’ennesimo sold out, la stagione di prosa del Teatro delle Api, la prima promossa dalla nuova amministrazione, dall’assessorato alla cultura e dall’Amat. E per la chiusura, sabato 13 aprile (ore 21,15) sarà messo in scena uno spettacolo quasi interamente made in fermano, basato su un testo classico, ‘Ifigenia in Aulide’ di Euripide, per la regia di Gabriele Claretti, proposta dalla compagnia Coreografie Teatrali – Associazione Culturale Ho un’idea. Nel nutrito cast figurano molti nomi di attori fermani: Mirco Abbruzzetti, Simona Ripari, Roberto Rossetti, Elena Fioretti, Rose Mart, Gian Paolo Valentini, così come le musiche composte da Fabio Capponi e Elena Cupidio e così come le comparse, le coreografie, i costumi e gli elementi di scena. D’altra parte, la mission della stagione di prosa era proprio quella di dare spazio alle valide produzione teatrali locali.

"Questa è una storia d’amore, è una storia di guerra, è una storia di padri e di figli. Questa è una storia del tempo di là dal tempo, una di quelle da raccontare ancora, ancora e ancora e come ogni storia che vale la pena di raccontare – commenta il giovane regista Claretti – anche questa storia viene dal mare".