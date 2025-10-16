Ennesimo vandalismo. Spaccata la vetrina. La psicologa: "Ai ragazzi diamo luoghi e relazioni"

Il punto di partenza di questa storia è visibile sulla vetrina della macelleria ’Marchigiani di Razza’ in largo Valentini, desolatamente sfondata. Partiamo dall’ennesimo danno causato da atti vandalistici da parte di ragazzi. E’ solo l’ultimo in ordine di tempo degli episodi che hanno visto il centro storico preso di mira, tra monumenti rovinati e zone imbrattate, tutti segnali di un disagio a cui è difficile dare risposta. Stavolta è toccato a Massimo Andrenacci, il proprietario della macelleria che con tanto impegno porta avanti la sua attività e che nell’andare ad aprire il proprio negozio si è reso conto di aver subito un enorme danno economico ed emotivo. Abbiamo chiesto lumi alla psicologa Cristina Marinelli.

Un segnale che bisogna cogliere subito, dottoressa Marinelli? "Anche se le telecamere faranno luce sull’identità del o dei responsabili ad una proprietà, in questo caso privata, l’atto riporta in luce come il vandalismo permetta l’attacco indiretto verso qualcosa o qualcuno percepito distante da sé. Chi subisce questi danni ormai si sente impotente, come se non ci si potesse fare niente".

Testimoni hanno parlato di un gruppo di giovani che la sera prima del danno sembravano appostati davanti alla vetrina. "Spesso gli adolescenti esprimono la loro esigenza di essere visti, di sperimentare sensazioni forti, adrenaliniche attraverso la trasgressione ed il senso del pericolo e di affermare la propria identità ed autonomia dal mondo adulto in questo modo. D’altronde gli atti di vandalismo esprimono proprio questo, la mancanza di empatia e l’eccesso di impulsività che mascherano sicuramente un bisogno eccessivo di contenimento ed accoglienza rispetto a dei vissuti che ad oggi gli adolescenti negano o evitano perché li riportano spesso alla percezione negativa di loro stessi. Tutto ciò è legato ad un’incapacità cognitiva ed emotiva di rendersi conto di ciò che le proprie azioni possono provocare sia a sé che agli altri".

Partendo da qui, che fare? La prevenzione sicuramente prevede sorveglianza, vigilanza, educazione civica nelle scuole ed incoraggiamento verso la segnalazione alle autorità competenti ma oltre a questo che poi rappresenta anche un sistema punitivo, quale altra alternativa possiamo dare ai nostri ragazzi? "Occorrerebbe strutturare sempre più contesti e spazi nei quali i ragazzi possono incontrarsi, conoscersi, relazionarsi, confrontarsi, giocare, parlare, litigare, prima c’era l’oratorio, la sala giochi, i punti di ritrovo in piazza per le vasche ora cosa c’è? Il nulla, quel nulla che sperimentano quotidianamente e che difficilmente tollerano. Perché non proporre gruppi ascolto di ragazzi, gruppi ascolto sulle dipendenze, gruppi ascolto sulle ansie, paure, sull’affettività e sessualità, insieme ad adulti che sanno condividere con loro e sanno creare un contenitore dove loro possono affidarsi per poter smorzare quell’aggressività o al contrario quell’assoluta tristezza. È necessario rimettere al centro i ragazzi, gli adolescenti per permettere loro di scegliere le loro capacità, le loro risorse per affrontare il mondo in una modalità più proficua e benefica per loro e meno rischiosa".

Angelica Malvatani