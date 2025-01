Enogastronomia e ragazzi speciali. Il Tarantelli-Urbani sul podio

Al IV contest Ragazzi Speciali, concorso enogastronomico riservato ad alunni delle scuole alberghiere delle Marche, il gradino più alto del podio l’hanno conquistato Alice Tofoni e Gloria Cameli (5C e 5A indirizzo enogastronomico della sede di Sant’Elpidio a Mare), studente del ‘Tarantelli – Urbani’, preparate e supportate dai professori Andrea Rossi e Stefania Boccaccini. Un team affiatato che, con il ‘Baccalà ai quattro presìdi’ hanno conquistato il palato della giuria. Il tema del contest è era ‘Dieta Mediterranea e gli agricoltori custodi’ per cui i ragazzi speciali in gara hanno potuto esprimere la loro creatività culinaria coniugandola al rispetto della tradizione e dei prodotti locali.

"Il piatto vincitore – spiega la nota diffusa dalla scuola – ha messo in risalto gli ingredienti tipici del territorio marchigiano: il baccalà con cipollotto rosso di Pedaso, le mele rosa dei Sibillini al profumo di anice verde di Castignano e salsa di farina jervicella". Erano 9 le coppie di studenti provenienti da vari istituti alberghieri delle Marche e le due studentesse elpidiensi si sono distinte per la qualità del loro piatto oltre che per lo spirito collaborativo con cui hanno lavorato durante la competizione culinaria. Una sintonia che hanno saputo trasferire anche nel loro piatto, contagiando anche la giuria.

"E’ motivo di grande orgoglio il successo di queste due studentesse e per loro un momento di forte crescita personale, ma mi complimento anche con tutto il corpo docente dell’indirizzo enogastronomico" il commento della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi. Grazie a questa vittoria, le due chef speciali rappresenteranno la Regione Marche anche al Campionato nazionale della Cucina Italiana per la stessa categoria, in programma dal 16 al 18 febbraio.

Marisa Colibazzi