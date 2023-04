’Enoturismo delle Marche’, tappa in città

Fa tappa anche a Porto Sant’Elpidio il progetto ‘Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola’ che propone degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici, promosso da Regione Marche e operatori del territorio. Un progetto che vuole essere un affascinante e gustoso viaggio nei sapori di ogni angolo delle Marche e alla scoperta delle bellezze del territorio regionale per conoscerne da vicino le eccellenze enogastronomiche che, di volta in volta, saranno servite e raccontate dagli stessi chef e produttori: ai vini Docg, Doc e Igt delle Marche, quest’anno si sono aggiunti le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità. L’appuntamento di Porto Sant’Elpidio è fissato per venerdì, al ristorante Lady Nautica, proprio di fronte al mare, con una cena con pietanze a base di pesce e una selezione dei vini a cura di Barbara Paglialunga, responsabile delegazione Ais di Fermo che, durante la serata, guiderà i commensali in una interessante degustazione, insegnando e svelando i segreti degli abbinamenti tra le pietanze e i vini. Prenotazioni al 3287979902 – 3358146473. Info: dallavignaallatavola.marcheandwine.it