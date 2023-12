Enpa, volontari contro il sindaco

Sono rimasti basiti gli animalisti dell’Enpa leggendo le parole del sindaco Endrio Ubaldi a proposito dei volontari (dell’associazione ‘San Rocco’) che da mesi si stanno occupando dei 130 cani ospitati nel canile comprensoriale di Villa Luciani, sostenendo che percepiscono compensi economici molto elevati e insinuando il dubbio che possano essere mossi da interessi di natura economica nel chiedere che il Villaggio del cane non venga chiuso durante gli annunciati lavori di riqualificazione. "Siamo indignati per come vengono additati i volontari che, a spese proprie, si prendono cura degli animali in difficoltà, che si alzano all’alba per accudirli, che non ricevono alcun rimborso - afferma l’Enpa Fermo -. Sono dichiarazioni che offendono tutti i volontari che investono il loro tempo, i loro soldi per salvaguardare il benessere animale. Dire che fanno tutto questo per mero interesse economico significa disprezzarli, svalutare il loro operato".

Poi, tornando a bomba sulla questione delle questioni, ovvero l’opposizione forte alla chiusura, anche temporanea, del canile durante i lavori, l’Enpa sottolinea che "ad avere altri interessi non sono i volontari o le associazioni perché a noi interessa solo il benessere degli animali. Piuttosto, riteniamo vergognoso che si preferisca pagare un privato e deportare i cani, quando non vi è alcuna necessità di di spostamenti, come ampiamente evidenziato anche dalla comunicazione inviata al sindaco dall’Enpa nazionale. Inoltre perché ricorrere a un privato, quando il Comune potrebbe benissimo stipulare una convenzione diretta con ‘San Rocco’, così come è stata fatta per il canile privato con cui si è convenzionato per trasferirci i cani di sua proprietà?".

Insomma, le posizioni tra ente locale, ‘San Rocco’ e Enpa sono fortemente contrapposte tant’è che quest’ultima intende dare seguito a quanto preannunciato dall’Enpa nazionale: un accesso agli atti per capire di che lavori si sta parlando e se sono previste risorse per effettuarli, e conoscere i progetti futuri per la struttura. "In attesa di un regolare bando per la gestione del canile, vista la poca sensibilità da sempre mostrata per la tutela degli animali dagli attuali amministratori fin dai primi tempi del Villaggio del cane – conclude l’Enpa richiamando articoli di stampa dell’epoca - saremo a sostegno dell’associazione che, in maniera encomiabile si sta occupando degli ospiti del Villaggio del cane".

Marisa Colibazzi