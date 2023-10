Enrico Brignano al Teatro dell’Aquila, ultimi biglietti

È il primo big della stagione invernale del Teatro dell’Aquila. L’ospite promette due serate di assoluto divertimento. Conto alla rovescia per lo spettacolo di Enrico Brignano (nella foto) al Teatro dell’Aquila di Fermo in programma domenica e lunedì. Due serate, fuori dal programma di abbonamento del teatro cittadino, per cui cresce l’attesa. Artista a tutto campo, attore, showman, cabarettista e regista, Brignano vanta una preparazione di tutto rispetto, essendosi formato agli esordi per questo mestiere al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti. Dopo il grande successo di un travolgente tour sold out che ha girato tutta Italia in inverno e primavera ed è proseguito questa estate, Brignano anche in questo tour autunnale porterà in scena "Ma…diamoci del tu", nuovo tappa fra i teatri italiani, con uno spettacolo prodotto e organizzato da Vivo Concerti. "Darsi del tu oggi è ormai la prassi, spiega l’attore, mentre il "lei" sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza, si dovrebbe capire già solo guardandomi, vorrei recuperare quel Tt che ci siamo persi per strada. Quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo". Qualche biglietto è ancora disponibile, prima del tutto esaurito. Per informazioni biglietteria del Teatro dell’Aquila di Fermo, al numero 0734. 284295, o via mail a biglietteriateatro@comune.fermo.it o sul sito besteventi.it.