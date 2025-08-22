Entra in chiesa con la macchina. Illeso il giovane guidatore inesperto

Entra con l’auto dentro la chiesa, sfondando una porta laterale. L’insolito episodio che ha richiamato subito sul posto tanti curiosi, è avvenuto ieri, intorno alle 19, a Bivio Cascinare. Forse per l’inesperienza, forse per un attimo di distrazione da parte del giovane conducente (di nazionalità marocchina) della Renault Clio, fatto che dal parcheggio di fianco alla chiesa di Bivio Cascinare in cui si trovava l’auto, anziché innescare la retromarcia, deve aver inserito la prima e premendo l’acceleratore il veicolo ha scavalcato il marciapiede ed è finito dritto dritto, con precisione da cecchino considerata la larghezza della porta che ha sfondato, dentro la piccola chiesa. Una volta dentro, si è ‘fatta spazio’, spostando con la parte anteriore i banchi verso la zona opposta della navata, senza danneggiarli. Sul posto, i vigili del fuoco di Fermo, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il conducente è rimasto illeso (sarebbe potuta andare molto peggio se anziché centrare la porta, fosse andato a sbattere contro la nicchia in cemento che la protegge) ed ha assistito silente alle operazioni di recupero e, a una prima ricognizione, i danni per la chiesa sarebbero limitati alla porta sfondata.