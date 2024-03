"Entro 40 giorni riapriamo la Fessa"

"Ci sono stati problemi con la ditta che ha eseguito i lavori, ma entro 40 giorni riapriremo la Fessa al pubblico". Sono le parole di Antonio Vallesi, sindaco del piccolo e suggestivo borgo di Smerillo, in merito ad una delle attrazione ambientali che portano molte persone a visitare la rupe che si trova praticamente sotto al centro storico di Smerillo. La Fessa è un suggestivo fenomeno geologico, un canyon di origine arenario scavato nella roccia in migliaia di anni, che a causa del sisma del 2016 era stato chiuso al pubblico per motivi precauzionali, in attesa di un intervento di consolidamento. Intervento iniziato nel 2022 con un finanziamento complessivo di circa un milione di euro, che prevedeva il consolidamento di un versate del monte su cui sorge il centro storico compresa la Fessa e altri interventi di rigenerazione urbana. I lavori purtroppo, giunti quasi al termine si sono interrotti a causa di questioni tecniche con la ditta che stava eseguendo l’intervento che sembra sia fallita, ora l’Amministrazione sta cercando di porre rimedio alla situazione.

"Le pratiche per l’affido dei lavori sono state eseguite rispettando tutte le norme – spiega Antonio Vallesi – non era lontanamente ipotizzabile arrivare al punto in cui siamo oggi. La ditta ha svolto la gran parte dell’intervento poi di punto in bianco ha cessato ogni attività e lasciato il cantiere con attrezzi, materiale e persino alcuni danni alla recinzione che fiancheggia il sentiero che porta alla Fessa. Valuteremo se ci sono le condizioni per tutelare il Comune, nel frattempo stiano lavorando per cercate di concludere i lavori. Il primo passo è stato rescindere il contratto, operazione che abbiamo già effettuato. Adesso provvederemo magari con risorse interne a sistemare l’accesso alla Fessa, la spesa non è eccessiva e questo potrebbe permettere almeno di rendere fruibili alcuni spazi, la Fessa rappresenta un patrimonio ambientale che contribuisce a portare visitatori in paese e va recuperata il prima possibile".

Quindi l’annuncio del primo cittadino. Contiamo in 40 giorni di riconsegnarla ai residenti e visitatori. Per il resto stiamo lavorando ad una nuova gara di appalto, che ci permetta di portare a termine i lavori che sono lasciato in sospeso compresi qualche danno accessorio che la ditta procedete ha lasciato in giro per il paese, ma in questo caso i tempi saranno un po’ più lunghi perché bisogna seguire le procedure e i tempi imposti dalle normativa".

Alessio Carassai