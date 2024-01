Entusiasmo in casa Fermana . Protti: "I nostri tifosi sono unici"

Era difficile pensare che due sconfitte avessero ammazzato la Fermana. Sono bastati 90 secondi contro la Recanatese per rimettere in piedi un qualcosa che comunque non era mai crollato, la speranza. In attesa della gara dell’Olbia, che giocherà oggi contro l’Arezzo, i gialloblù hanno agganciato i sardi a 17 punti. Una vittoria che serviva come il pane più per il morale che per la classifica. Da Fermo di venerdì sera erano arrivati 200 tifosi e le scene di festa nel post-partita è la cosa più bella che ci si porta dietro dal derby vinto. Anche mister Protti in conferenza li ha elogiati, parlando prima però della squadra: "Questo è un gruppo di ragazzi brontoloni ma seri ed è già un vantaggio per l’allenatore. Quelli che arrivano capiscono subito dove vanno a parare. Le poche cose che dico dove non si transige è il rispetto della società, del tecnico e della gente che ci viene a vedere. Ultima in classifica di venerdì sera penso che in Italia ce ne siano pochi". Parlando della partita: "Noi abbiamo fatto una gara importante. I primi minuti non mi sono piaciuti, come non mi è piaciuto prendere gol nel recupero. Le partite quando sono da uccidere vanno uccise. Però ci godiamo questa vittoria: in primis per i giocatori, poi per i tifosi, encomiabili anche stasera , e per la società, che sta provando a fare uno sforzo importante per cercare di correggere una stagione nata malissimo".

Almeno per due notti la Fermana non è più ultima da sola: "Aspettiamo che giochi l’Olbia. Abbiamo un obiettivo primario, quello di arrivare penultimi. All’orizzonte oggi non ci sono possibilità di fare qualcosa di diverso, sarà già difficile fare questo. Non possiamo focalizzarci su quello che fanno gli altri, ma su noi stessi. Logico che, se siamo ultimi ci sono dei motivi. Dobbiamo allenarci bene, come stiamo facendo. I nuovi hanno portato entusiasmo. Prima eravamo contati e l’allenamento stava scendendo di ritmo. Vogliamo essere organizzati e correre forte". Il mister ha parlato anche della Recanatese: "In crisi? Non mi sembra. Nei primi minuti ci hanno messo in difficoltà e la prima occasione da gol ce l’hanno loro. Poi quando nel primo tempo perdi 0-3 e nel primo quarto d’ora del secondo non riesci a segnare, anzi, rischi di subire il quarto, si mette tutto in salita. Ho molta stima di questa società e questo allenatore, persone serie nel calcio non guastano mai. Usciranno da questo momento. Magari avessi io i punti della Recanatese". Concludendo con il capitolo mercato, ora l’attenzione è rivolta alle uscite. Venerdì ha salutato Esposito che è passato in prestito al Chieti, in Serie D. Chi è destinato a scendere di categoria è anche Mattia Montini: vicino il suo trasferimento al Trapani, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma.

Filippo Rocchi